Мінськ про російський триколор на відкритті Паралімпіади: це наша державна позиція

12:42, 08 вересня 2016
Ріо-2016
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Президент Білорусі вважає, що це був "знак солідарності з російськими паралімпійцями".

REUTERS

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав білоруського делегата, який проніс російський триколор на відкритті Паралімпіади. Про це в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва» заявила його прес-секретар Наталія Ейсмонт.

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"Винос прапора під час церемонії відкриття — ініціатива білоруської делегації. Тим не менш, я хочу підкреслити, що це позиція державна і це в тому числі позиція президента країни та нашого президента Паралімпійського комітету. Ми солідарні з російськими паралімпійцями", — сказала Ейсмонт.

За словами прес-секретаря МЗС Білорусі Дмитра Мирончика, винос на відкритті паралімпійських ігор у Ріо російського прапора - це чоловічий вчинок: "Це вчинок. Наш спортсмен вчинив серйозно, по-дружньому. Це чоловічий вчинок... Якщо за таке треба відповідати — будемо відповідати".

При цьому, як пишуть "РИА Новости", прес-секретар МЗС зазначив, що не готовий коментувати інцидент з точки зору правил проведення паралімпійських ігор.

Як раніше повідомляв УНІАН, член білоруської делегації під час церемонії відкриття Паралімпіади в Ріо проніс прапор Росії, чиї спортсмени тимчасово усунені від змагань після доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства. Міжнародний паралімпійський комітет вирішить, чи потрібно застосовувати санкції.

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