На Паралімпіаді в Ріо офіційно піднято прапор України

На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро вчора був офіційно піднятий олімпійський прапор. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.

Зазначається, що підняття прапорів країн-учасниць Паралімпіади символізує їх готовність до участі в головній події чотириріччя.

Під час підняття прапора Україну представляли президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич, надзвичайний посол України в Бразилії Ростислав Троненко, а також заступник міністра молоді та спорту-керівник апарату Микола Даневич.

Нагадаємо, XV Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро розпочнуться завтра, 7 вересня.