На Паралімпіаді в Ріо офіційно піднято прапор України
14:07, 06 вересня 2016Ріо-2016
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XV Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро стартують завтра, 7 вересня.
На Паралімпіаді в Ріо піднято український прапор / dsmsu.gov.ua
На Паралімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро вчора був офіційно піднятий олімпійський прапор. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та спорту України.
Зазначається, що підняття прапорів країн-учасниць Паралімпіади символізує їх готовність до участі в головній події чотириріччя.
Під час підняття прапора Україну представляли президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич, надзвичайний посол України в Бразилії Ростислав Троненко, а також заступник міністра молоді та спорту-керівник апарату Микола Даневич.
Нагадаємо, XV Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро розпочнуться завтра, 7 вересня.
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