У Зімбабве заарештували спортсменів, які повернулися з Ріо без медалей

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Buzznigeria.

На Олімпіаді-2016 за національну команду виступав 31 зімбабвійський спортсмен, проте члени збірної не завоювали жодної медалі на Іграх в Ріо.

Читайте такожОлімпійський чемпіон Чебан: "Попросив міністра розібратися з нашим тренером, який перешкоджав медалям"

Арешти нібито сталися ще 23 серпня.

«Ми витратили гроші країни на цих щурів, яких називають спортсменам. Якщо ви не готові жертвувати собою заради хоча б «мідних» або «латунних» медалей (маються на увазі 4-е і 5-е місця - УНІАН), як наші сусіди з Ботсвани, значить, ви просто спустили наші гроші. Якби нам були потрібні люди лише для того, щоб злітати в Бразилію, заспівати наш гімн і пронести наш прапор, то ми б послали кого-небудь з прекрасних дівчат та юнаків з Університету Зімбабве», - наводить слова Мугабе Buzznigeria .

У свою чергу Global Times повідомляє, що в уряді Зімбабве категорично заперечують, що президент Мугабе віддав наказ генеральному комісару схопити 31 члена олімпійської збірної після прибуття в Міжнародний аеропорт Хараре.

Як розповів порталу міністр спорту і відпочинку Бенсон Дубі, президент дійсно "засмучений", але ніяких радикальних заяв, які йому приписують, не робив.