Російська спортсменка не прийняла вибачень від чиновника РФ, який побив її в Ріо

Російський борець Інна Тражукова відмовилася приймати вибачення скандального президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі за те, що він наніс їй кілька ударів по обличчю після її поразки в поєдинку на Олімпіаді-2016, повідомляє ТАСС.

Раніше Тражукова розповіла, що після поразки в сутичці за бронзу на Олімпіаді Маміашвілі кілька разів ударив її по обличчю. Спортсменка планує звернутися в прокуратуру. Маміашвілі після сутички за бронзу звинуватив спортсменку у байдужості і відсутності волі у боротьбі за медаль. У середу Маміашвілі заявив, що готовий вибачитися перед спортсменкою.

"Все було так і трошки не так. Тисячу разів перед нею готовий вибачитися, за оцінку того, що відбувалося на килимі. Потрібна повна віддача як тільки ти одягаєш форму національної команди. Є час в роздягальні, там є свої розбирання, все, що всередині роздягальні, так і має там бути. Ми тисячу разів побачимося і обнімемося", - заявив чиновник.

Разом з тим, як повідомила у відкритому листі виданню Тражукова, вона не прийняла вибачень від Маміашвілі.

"Уважно ознайомившись з матеріалами прес-конференції представників Федерації спортивної боротьби, яка відбулася 24 серпня, не можу прийняти слова вибачення Михайла Геразієвича, оскільки факт нанесення мені побоїв він не визнав, так само як і висунуті ним в мою адресу звинувачення у зраді Батьківщини. Думаю, різницю між побоями та "жорсткою емоційною розмовою", на якій наполягає Михайло Геразієвич, пояснювати не доводиться", - написала Тражукова.

"Двозначні формулювання Маміашвілі "все було так, але все було не зовсім так", награність цих слів, так само як і заперечення самого фізичного насильства не залишають мені жодних інших шляхів вирішення ситуації, крім звернення в правоохоронні органи у прагненні відновити свою честь і гідність", - додала вона.

Тражукова також заявила, що відповідає за кожне слово, сказане нею раніше.

"Маміашвілі завдав мені два удари по обличчю після моєї сутички з польською спортсменкою. Їх могло б бути і більше, але його зупинили ті, хто був поруч. Цей інцидент мав місце в тренувальному залі в присутності нашої збірної і численних представників зарубіжних країн", - написала спортсменка.