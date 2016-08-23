Збірна України з веслування на байдарках звинуватила Міністерство спорту в шантажі і нав'язуванні складу на Олімпіаду (відео)

Українські байдарочниці Інна Грищун, Анастасія Тодорова та Світлана Ахадова, які посіли на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро четверте місце у змаганнях з веслування, звинуватили Міністерство молоді і спорту України в шантажі і нав'язуванні складу на Ігри. Про це вони сказали в інтерв'ю журналісту Олександр Гливинському на його Youtube-каналі.

"Чому не вдалося взяти медаль? Не вистачало тренера. За це можна подякувати нашим чиновникам, які намагалися у нас його забрати. Наша команда розвалилася ще до початку сезону. Багато хто з наших спортсменів, у тому числі Юрій Чебан, які знали, як пройшла наша підготовка, говорили одне: "Винен головний тренер і наше міністерство". Вони нас завжди тягли на незрозуміло які збори, де нас викручували, вимотували, видавлювали як лимон. Вони зробили все, щоб ми тут не отримали медаль", – сказала Грищун.

"У нас є команда, яка була створена три роки тому і завдяки якій у нас є результат. У підсумку, коли ми все-таки взяли ліцензію, міністерство і наш головний тренер Олексій Володимирович Мотов вирішили, що це їхня заслуга. Що люди у Міністерстві можуть вирішувати, який склад четвірки і яка команда можуть їхати на Олімпійські ігри.

Збір у Португалії ми провели самі, без тренера і не в повному складі, оскільки Марія Повх тренувалася з Пашею Алтуховим, а ми втрьох - окремо. Олексій Мотов сказав, що він теж не радий, що так вийшло, але у нас є тренер Олексій Семикін, якого він не взяв до Португалії і залишився вдома, є план, і нехай все буде як буде". У підсумку ми готувалися самі, були на телефоні лише з тренером Олексієм Семикіним".

Після бою кулаками не махають, але ми зробили все, що могли. Ми пройшли великий шлях, багато людей допомагали і підтримували нас. Ми не хочемо нікого звинувачувати, але ясно і очевидно, що наше Міністерство і наш головний тренер зробили все, щоб у нас не було медалі.

Чому Міністерство так вчинило? Вся проблема в грошах. Зараз гроші вирішують все. Хто хороший, хто поганий. Коли головний тренер говорить, що повинен бути ось цей экіпаж четвірки, який медалездатний, у міністерстві кажуть "ні", - розповіла Тодорова.

"Жданов нам сказав: "або погоджуєтеся на той склад четвірки, який ми пропонуємо, або взагалі не поїдете на Олімпійські ігри", – додала Грищун.

"Нас тримали в напрузі до самого вильоту в Бразилію, - продовжила Тодорова, - Нас шантажували, говорили: якщо не підпишете контракт, за яким три роки не маєте право переходити у іншу країну, то нікуди не їдете. Як ми психологічно були пригнічені, коли біля нас були дві запасні. Дві запасні дівчини, які незрозуміло, з яких причин перебували на цьому зборі. Нас тиснули тим, що, якщо ми не підпишемо ці контракти, то у нас допінг", – продовжила Тодорова.

"Нашою загребною мала була стати Марія Кічасова, з якою у нас більш високі результати. Чиновники з Міністерства дивляться в свої папірці і вважають себе божеством. У нас не було вибору, тому що ми могли взагалі не потрапити на Ігри. Їм було все одно, хто буде в четвірці. Вони не слухали ані нас, ані тренера Олексія Семикіна, завдяки якому ми потрапили на ігри, вони слухали тільки Марію Повх. Звідки у неї такий вплив? Ми не знаємо, але вона ще восени відмовилася брати участь у зборах команди", - додала Ахадова.

Як повідомляв УНІАН, української четвірці байдарочниц не вистачило третини секунди для того, щоб завоювати бронзу Олімпіади.