Поліція Бразилії вилучила паспорти у олімпійських чиновників з Ірландії

За повідомленнями ЗМІ, паспорти були вилучені, у виконавчого директора ради Стівена Мартіна, почесного скарбника Кевіна Кілті і почесного генерального секретаря Дермота Хеніхана.

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Їх паспорти, а також телефони і комп'ютери були вилучені в ході обшуків в неділю.

Того ж дня суд розпорядився вилучити паспорти ще у трьох чиновників Олімпійської ради Ірландії - віце-президента організації Вільяма О'браєна, особистого асистента президента ради Патріка Хікі - Лінди О'райлі, а також у другого віце-президента Джона Делейні.

71-річний Хікі, також був главою Європейських олімпійських комітетів, раніше був арештований у справі про незаконний продаж квитків та утримується у в'язниці суворого режиму в Бразилії. Його адвокати заявляють, що у справі немає доказів вини чиновника.

Хікі залишив свої пости, і його обов'язки в Олімпійськії раді Ірландії тимчасово виконує О'брайен.

Як повідомляє ірландський канал RTE, рішення про вилучення паспортів - частина триваючого розслідування, і це не означає, що відносно чиновників є які-небудь підозри.

Їх запросили прийти на допит в місцевий поліцейський відділок у вівторок.