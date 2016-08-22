У Ріо-де-Жанейро завершилася церемонія закриття Олімпіади (фотогалерея)
04:45, 22 серпня 2016Ріо-2016
1198оновлено
На стадіоні "Маракана" пройшло масштабне шоу на честь закриття Ігор.
Reuters
У Ріо-де-Жанейро на стадіоні "Маракана" проходить церемонії закриття Олімпійських Ігор.
Захід розпочався зі спеціальної шоу-вистави. Після цього на стадіон вийшли спортсмени, які брали участь в Олімпіаді.
Крім того, до церемонії увійшла урочиста передача олімпійського прапора з рук мера Ріо-де-Жанейро в руки мера Токіо, де пройдуть Ігри-2020. У цій процедурі також взяв участь президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах, а також прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.
Церемонія завершилася оголошенням Ігор закритими та процедурою погашення олімпійського огня.
Як повідомляв УНИАН, церемонія розпочалася о 02:00 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter