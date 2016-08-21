Ріо-2016. Баскетбольна збірна США розгромила Сербію і взяла останнє золото Олімпіади

Збірна США третій раз поспіль стала переможцем олімпійського баскетбольного турніру.

У фіналі Ігор-2016 в Ріо команда Майка Кжижевски розгромила збірну Сербії. Інтрига у матчі тривала лише до початку другої чверті, яку американці виграли 33:14. Кінцевий рахунок зустрічі - 96:66.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард коубу НБА "Голден Стейт Ворріорз" Кевін Дюрант, який набрав 30 очок.

Сербія - США - 66:96 (15:19, 14:33, 14:27, 23:17)

З: Недовіч (14), Мацван (11), Теодосіч (9);

США: Дюрант (30 + 4 передачі), Казінс (13 + 15 підбирань), Томпсон (12), Джордж (9).

Зазначимо, що раніше в матчі за бронзу баскетбольного турніру перемогу здобула збірна Іспанії, яка перемогла Австралію з рахунком 89:88. Найрезультативнішими гравцями у складі обох команд стали представники клубу НБА "Сан-Антоніо Сперс" - іспанець Пау Газоль (31 очко) та австралієць Патті Міллз (30 очок).

Розіграш медалей у баскетбольному турнірі став останнім на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.