Ріо-2016. Баскетбольна збірна США розгромила Сербію і взяла останнє золото Олімпіади
У фінальному матчі баскетбольного турніру американці не надали суперникам з Сербії жодного шансу на перемогу.
Збірна США третій раз поспіль стала переможцем олімпійського баскетбольного турніру.
У фіналі Ігор-2016 в Ріо команда Майка Кжижевски розгромила збірну Сербії. Інтрига у матчі тривала лише до початку другої чверті, яку американці виграли 33:14. Кінцевий рахунок зустрічі - 96:66.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став форвард коубу НБА "Голден Стейт Ворріорз" Кевін Дюрант, який набрав 30 очок.
Сербія - США - 66:96 (15:19, 14:33, 14:27, 23:17)
З: Недовіч (14), Мацван (11), Теодосіч (9);
США: Дюрант (30 + 4 передачі), Казінс (13 + 15 підбирань), Томпсон (12), Джордж (9).
Зазначимо, що раніше в матчі за бронзу баскетбольного турніру перемогу здобула збірна Іспанії, яка перемогла Австралію з рахунком 89:88. Найрезультативнішими гравцями у складі обох команд стали представники клубу НБА "Сан-Антоніо Сперс" - іспанець Пау Газоль (31 очко) та австралієць Патті Міллз (30 очок).
Розіграш медалей у баскетбольному турнірі став останнім на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро.