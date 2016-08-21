Ріо-2016. Андрійцев вийшов до півфіналу турніру з вільної боротьби

Українець Валерій Андрійцев вийшов до півфінал олімпійських змагань з вільної боротьби серед спортсменів до 97 кг.

У чвертьфіналі уродженець Малина (Житомирська область) переміг киргиза Магомеда Мусаєва з рахунком 5:2.

Як повідомляв УНІАН, раніше Андрійцев несподівано виграв у сутичці з головним фаворитом турніру росіянином Анзором Болтукаєвим.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяУ півфіналі українець зустрінеться з азербайджанцем Хетагом Газюмовим. Суперник Андрійцева - бронзовий призер Олімпійських ігор в Пекіні та Лондоні, а також чемпіон світу 2010 року і переможець Європейських ігор 2015 року.

Нагадаємо, Валерій Андрійцев є срібним призером Олімпіади-2012 у Лондоні.