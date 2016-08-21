Український арбітр Рижик судитиме баскетбольний фінал Олімпіади
15:09, 21 серпня 2016Ріо-2016
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Борис Рижик отримав головне призначення в своїй суддівській кар'єрі.
Борис Рижик буде судити фінал Олімпіади / БК "Хімік"
Український арбітр Борис Рижик обслуговуватиме фінал чоловічого баскетбольного турніру на Олімпіаді-2016, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Напарниками Рижика в цьому матчі виступлять мексиканець Хосе Рейес та іспанець Хуан Гарсія.
Раніше 40-річний український суддя працював на всіх значущих світових баскетбольних фіналах. Зокрема, він обслуговував фінал жіночої Олімпіади і чоловічих чемпіонатів світу та Європи, а також фінал Євроліги.
Нагадаємо, у фіналі чоловічого баскетбольного турніру сьогодні зустрінуться збірні США та Сербії. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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