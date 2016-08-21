Український арбітр Рижик судитиме баскетбольний фінал Олімпіади

Український арбітр Борис Рижик обслуговуватиме фінал чоловічого баскетбольного турніру на Олімпіаді-2016, повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Напарниками Рижика в цьому матчі виступлять мексиканець Хосе Рейес та іспанець Хуан Гарсія.

Раніше 40-річний український суддя працював на всіх значущих світових баскетбольних фіналах. Зокрема, він обслуговував фінал жіночої Олімпіади і чоловічих чемпіонатів світу та Європи, а також фінал Євроліги.

Нагадаємо, у фіналі чоловічого баскетбольного турніру сьогодні зустрінуться збірні США та Сербії. Матч розпочнеться о 21:45 за київським часом.