Міністр спорту: "Різатдінова підкорила серця своєю граціозністю"

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. "Наша красуня підкорила своєю граціозністю, артистизмом, майстерністю серця усіх, хто спостерігав за художньою гімнастикою. Зал, де проходили змагання - був у справжньому захваті від нашої спортсменки. Сердешно вітаю Ганну, її тренерів Альбіну та Ірину Дерюгіних, Ірину Блохіну, усю школу української художньої гімнастики із цим великим успіхом. Браво і ще раз браво!", - написав міністр.

Читайте такожЖданов: "Козацька чайка з гербом України привела Чебана до золота Олімпіади"Як повідомляв УНІАН, українка Ганна Різатдінова виграла бронзову медаль в індивідуальному багатоборстві олімпійських змагань з художньої гімнастики. За підсумками всіх чотирьох стадій фіналу українка набрала 73,583 бала.