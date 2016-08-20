Українські каноїсти Янчук і Міщук: "На медаль надихнула перемога Чебана"

Українські каноїсти Тарас Міщук і Дмитро Янчук відразу після фінішу заїзду на 1000 метрів прокоментували свій "бронзовий" успіх, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо.

"Було дуже важко. Але нам було з кого брати приклад, напередодні золото завоював Юрій Чебан. Ця нагорода додала емоцій, сил і впевненості в собі всій нашій команді. Нам, зокрема", - поділився Міщук.

"В Ріо було дуже важко боротися. Важко рано вставати о 5 ранку, важко тренуватися, важко лягати о пів на дев'яту вечора, прям як діти маленькі. Що стосується гонки, то вона склалася для нас вдало внаслідок правильної тактики. Як звичайно, ми зуміли додати у вирішальний момент, в кінцівці. Ми завжди починаємо досить спокійно, а на другій половині дистанції вже включаємося в гонку на повну. У підсумку, зуміли втрутитися у трійку призерів", - додав Янчук.

"Разом з тим, могли досягти і більшого. Але нам завадив сильний боковий вітер, який зіграв не на нашу користь. При інших погодних умовах, думаю, зуміли б поборотися якщо не за перемогу, то за срібло, як мінімум", - нарікає Міщук.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні український дует каноїстів Тарас Міщук і Дмитро Янчук став бронзовим призером Олімпіади-2016 у веслуванні.