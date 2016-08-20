Ріо-2016. Баскетболісти Сербії стануть суперниками збірної США у фіналі Олімпіади

У Ріо-де-Жанейро завершився другий півфінальний матч олімпійського баскетбольного турніру серед чоловічих команд, де збірна Сербії розгромила команду Австралії, повідомляє кореспондент УНІАН.

\Матч завершився з рахунком 87:61.

Серби мали перевагу впродовж усього матчу, вигравши вже першу чверть з різницею в 11 очок - 16:5. У другій 10-хвилинці вони продовжили "бити" суперника, довівши перевагу до 21 бала - 35:14.

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У третій чверті серби довели свою перевагу до "+28" (66:38). І тільки в останньому відрізку гри дозволили команді з Зеленого континенту не тільки зіграти з собою на рівних, але і навіть виграти з різницею у два бали і трохи скоротити загальну різницю в рахунку.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні збірна США обіграла в іншому півфіналі команду Іспанії.

Фінал і матч за бронзові медалі чоловічого баскетбольного турніру Олімпіади відбудуться у неділю, 21 серпня.