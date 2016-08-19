США вибачилися за брехню своїх олімпійців про пограбування в Ріо

Як повідомляє BBC, з повідомлення комітету випливає, що він дотримується версії бразильської влади, за якою один із спортсменів "здійснив акт вандалізму" на автозаправці, а його приятелі відшкодували шкоду на вимогу обуреного персоналу.

"Поведінка цих атлетів неприйнятна і не відображає цінності американської національної команди", - йдеться в заяві Олімпійського комітету США.

Незадовго до цього двом з фігурантів справи, Гуннар Бенцу і Джеку Конгеру, дозволили покинути Бразилію.

Адвокат американців Сержіо Рієра сказав, що Бенц і Конгер вже на шляху до аеропорту.

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Напередодні обох плавців зняли з літака, що вилітав з Ріо-де-Жанейро в США, щоб допитати у зв'язку з інцидентом на автозаправці.

Глава адміністрації президента Бразилії Елізеу Паділья у четвер заявив, що американські плавці збрехали бразильській поліції про пограбування під час Олімпійських ігор і повинні понести за це відповідальність.

За словами глави поліції Ріо-де-Жанейро Фернандо Велозо, рано вранці в неділю четверо американських плавців приїхали на таксі на автозаправку, зламали двері в туалет і вступили в конфлікт з персоналом станції.

У ході перепалки один з охоронців заправки дістав пістолет. У результаті американці сплатили збиток і поїхали.

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У той же час початкова версія плавців, озвучена олімпійським чемпіоном Райаном Лохте, полягала в тому, що таксі спортсменів зупинили люди, які видавали себе за офіцерів поліції. За словами плавця, один з нападників приставив до його голови пістолет і забрав гроші та особисті речі.

Бразильський суд заборонив всім чотирьом американцям, які брали участь в інциденті, покидати Бразилію до закінчення розгляду інциденту. Однак Лохте встиг повернутися в США - за словами його адвоката, це сталося до офіційної публікації судової заборони.

Четвертий фігурант інциденту - Джиммі Фейген - поки залишається в Бразилії. Він переглянув свої свідчення і сподівається, що незабаром йому повернуть паспорт, йдеться в заяві Олімпійського комітету США.