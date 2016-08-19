Ріо-2016. Бразильський дует виграв Олімпіаду в пляжному волейболі.

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний матч турніру з пляжного волейболу - одному з найбільш видовищних видів спорту в програмі змагань - де перемогу здобула пара з Бразилії, повідомляє кореспондент УНІАН.

На майданчику, встановленому на пісках знаменитого пляжу Копокабана, дует Елісон Черутті - Бруно Оскар Шмідт протистояв парі Паоло Ніколаї - Даніеле Лупо. У кожній з двох партій італійці на початку виходили вперед, в середині сеиа бразильці зрівнювали рахунок, а наприкінці виходили вперед - 21:19, 21:17 на користь Черутті і Шмідта.

Бронзова медаль на рахунку дуету з Нідерландів Алексендр Броуер - Роберт Меусен.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо триватиме до 21 серпня.