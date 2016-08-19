Ріо-2016. Бразильський дует виграв Олімпіаду в пляжному волейболі.
07:17, 19 серпня 2016Ріо-2016
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У фіналі господарі Ігор впевнено переграли пару з Італії.
Reuters
У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний матч турніру з пляжного волейболу - одному з найбільш видовищних видів спорту в програмі змагань - де перемогу здобула пара з Бразилії, повідомляє кореспондент УНІАН.
На майданчику, встановленому на пісках знаменитого пляжу Копокабана, дует Елісон Черутті - Бруно Оскар Шмідт протистояв парі Паоло Ніколаї - Даніеле Лупо. У кожній з двох партій італійці на початку виходили вперед, в середині сеиа бразильці зрівнювали рахунок, а наприкінці виходили вперед - 21:19, 21:17 на користь Черутті і Шмідта.
Бронзова медаль на рахунку дуету з Нідерландів Алексендр Броуер - Роберт Меусен.
Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Ріо триватиме до 21 серпня.
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