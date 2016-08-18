Ріо-2016. Геращенко вийшла до фіналу змагань зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко вийшла до фіналу олімпійських змагань зі стрибків у висоту.

Вона по черзі з перших спроб брала висоту в 1,80 м, 1,85 м, 1,89 м і 1,92 м. Вихід до фіналу їй приніс вдалий стрибок через планку, яка була встановлена на висоті 1,94 метра. Геращенко подолала цю позначку Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третяз третьої спроби.

Українка Юлія Левченко, яка також брала участь у цій дисципліні, зупинилася на позначці в 1,92 м і не змогла кваліфікуватися у фінал.

Так само невтішний результат у українки Оксани Окунєвої. Вона зупинилася на висоті 1,89 м.

Вирішальна стадія змагань відбудеться в ніч з 20 на 21 серпня о 02:30 за київським часом.