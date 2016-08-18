Ріо-2016. Ткач стала єдиною українкою, яка пройшла кваліфікацію турніру з вільної боротьби

Юлія Ткач вийшла до 1/8 фіналу олімпійських змагань з вільної боротьби для спортсменів вагової категорії до 63 кг.

Українка виграла свій кваліфікаційний поєдинок після того, як її суперниця, канадка Даніель Леппейдж за рахунку 2:0 на користь Ткач отримала травму і не змогла продовжити участь у сутичці.

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Ще дві українки - Юлія Хавалджи та Алла Черкассова залишили змагання.

Хавалджи, яка виступала у вазі до 53 кг, поступилася в кваліфікації американці Елен Маруліс - 1:12.

Черкассова, яка представляла Україну у ваговій категорії до 75 кг, програла туркені Ясемір Адар - 10:12.