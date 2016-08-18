Український чемпіон Ігор-2016 Чебан встановив олімпійський рекорд

Українець Юрій Чебан, який сьогодні став олімпійським чемпіоном з веслування на каное, встановив олімпійський рекорд.

Нікому раніше на Олімпіаді не вдавалося проплисти 200 метрів за 39.279 секунди.

Зазначимо, що ця дисципліна з'явилася на Іграх лише в 2012 році. Таким чином, дворазовий олімпійський чемпіон Чебан є єдиним спортсменом в історії Ігор, який вигравав змагання на цій дистанції серед каноїстів-одинаків.

Як повідомляв УНІАН, 30-річний Юрій Чебан приніс Україні другу золоту медаль на Олімпіаді-2016.