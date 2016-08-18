Ріо-2016. Легкоатлет Косинський вийшов у фінал турніру з метання списа

У Ріо-де-Жанейро завершилися кваліфікаційні змагання з легкої атлетики в секторі для метання списа, за підсумками яких до фіналу вийшов українець Дмитро Косинський, повідомляє кореспондент УНІАН.

Наш спорстмен показав у кваліфікації 8-й результат.

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У своїй найкращій спробі Косинський метнув снаряд на 83 метри 23 сантиметри. Переможцю кваліфікаційних змагань Кешорну Волкотту з Трінідада і Тобаго (результат - 88,68) він поступився більше 5 метрів.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні у фіналі змагань у стрибках у довжину у жінок українка Марина Бех не змогла виконати жодної вдалої спроби і завершила турнір безрезультатно.