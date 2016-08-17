На Олімпіаді дві бігунки після падіння допомогли одна одній дістатися фінішу (фото)

Як передає "Слон", на 9-му з 13 кіл всі бігунки рухалися по треку в тісній групі.

У якийсь момент Ніккі Хамблін з Нової Зеландії спіткнулася і впала. Відразу за нею йшла представниця США Еббі д'Агостіно, яка зачепила впалу Хамблін і сама у падінні підвернула коліно.

Читайте такожРіо-2016. Українка Земляк фінішувала сьомою у фінальному забігу на 400 метрів

Коли обидві спортсменки піднялися і знову побігли, американка зрозуміла, що їй доведеться набагато важче, ніж новозеландці. Д'Агостіно, пробігши кілька метрів, знову впала через своє коліно. І на цей раз вже Хамблін допомогла їй піднятися.

В результаті дві спортсменки, які навіть не були знайомі на старті, підтримуючи і допомагаючи одна одній, фінішували останніми. Хамблін показала час 16:43,61, д'Агостіно – 17:10,02.

Незважаючи на це, організатори вирішили, що вони обидві пройдуть у фінал і побіжать в суботу 20 серпня.