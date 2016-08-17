Відеоблог Rio2016: що завадило українській олімпійській збірній повторити колишні успіхи

Наш Кирило вирішив порівняти виступ нашої олімпійської збірної в Ріо в 2016 році з виступами на минулих Олімпіадах. Так, успіх нашої збірної на Олімпіаді в 2012 році давав певний оптимізм і в цьому році.

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Раніше Україна стабільно привозила з Олімпійських ігор 5-6 золотих медалей, близько 20 медалей всього, стабільно потрапляла в топ-20 світового спорту. Крім того останні 2-3 роки наші спортсмени непогано проявляли себе на світовому рівні.

Нині ж на рахунку нашої збірної всього 6 медалей, і більшість наших фаворитів вже завершили виступи.

Попереду ще можуть бути медалі в синхронному плаванні та художній гімнастиці, але ці види спорту зазвичай відрізняються досить суб'єктивним суддівством, а тому результат може бути будь-яким.

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Наш Кирил при цьому констатує, що частково в таких результатах нашої збірної в Ріо винна ситуація в країні – очевидно, вкладати гроші у розвиток спорту нині не в пріоритеті.

Так, наприклад, за словами українського фехтувальника Дмитра Карюченка, в Україні немає жодного спеціалізованого фехтувального залу, де б наші олімпійці могли готуватися до змагань. Також він вказав на низькі зарплати тренерів з фехтування – всього 3 тисячі гривень.

У боротьбі ж інша проблема, там досить залів для тренувань, проте срібний призер Олімпіади-2016 Жан Беленюк розкрив ситуацію з низькими стипендіями для спортсменів світового рівня, що ставить їх у ситуацію, коли від спортивних результатів доводиться відволікатися на питання про те, як заробити собі на життя.

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У спортивних гімнастів же немає достатньої кількість снарядів для тренувань. Наші гімнасти отримали нове тренувальне обладнання всього за 2 місяці до Олімпіади в Ріо.

Кирило також констатував, що в Україні довгий час поверхнево ставилися до розвитку спорту, не особливо реагуючи на зауваження наших спортсменів, сьогодні ж Україна пожинає плоди цих багаторічних упущень.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.