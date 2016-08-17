Призер Олімпіади Бондаренко: "Перемогти завадила сильна застуда"

Український стрибун у висоту Богдан Бондаренко розповів про свій виступ на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро зазначивши, що підійшов до фіналу далеко не в кращій своїй формі, повідомляє кореспондент УНІАН.

"На жаль, краще виступити я не міг з цілком об'єктивних причин - застуди, котру я підхопив вже перебуваючи тут, у Бразилії", - почав Бондаренко.

"Ще кілька днів тому я був у відмінній формі, кращою в своєму житті. Але, коли ми прилетіли сюди і почали тренуватися, я не зміг перенести сильний вітер і зліг з великою температурою. Чесно кажучи, ще пару днів тому збирався все кинути і поїхати додому. "На жилах" витерпів кваліфікацію. Сьогодні також стрибав рідко, тому що економив спроби. Старався пропускати висоти. Коли їхав сьогодні в автобусі на змагання поміряв температуру - на градуснику було 37,2", - поділився своїми проблемами Бондаренко.

"Дуже шкода втрачати золоту медаль, але це життя, нічого не поробиш", - підбив підсумок свого виступу український спортсмен.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Бондаренко виграв бронзову медаль в змаганнях стрибунів у висоту.