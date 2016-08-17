Ріо-2016. Легкоатлет Бондаренко виборов бронзову медаль у стрибках у висоту

У Ріо-де-Жанейро завершилися змагання зі стрибків у висоту в рамках олімпійського турніру з легкої атлетики, де бронзову медаль завоював українець Богдан Бондаренко, повідомляє кореспондент УНІАН.

У кращій спробі наш спортсмен подолав планку на висоті 2 метри 33 сантиметри. Потім він пропустив спроби на висоті 2,36, не використував дві спроби на 2,38, а в третій спробі не зміг подолати планку на висоті 2,40 метра.

Ще один українець Андрій Проценко зайняв 4-е місце з тим самим результатом 2,33, але програв Бондаренко за спробами.

Чемпіоном Олімпійських ігор в цьому виді програми став канадець Дерек Друен (2,38), срібним призером - Мутаз Барші з Катару (2,36).

Таким чином, за підсумками 11 днів змагань на рахунку збірної України вже сім нагород - 1 золота, 4 срібла та 2 бронзи.