Олімпійський чемпіон Верняєв: "Перед виступом від хвилювання не міг заснути до четвертої ранку"

Перший український олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв прокоментував свій виступ у спілкуванні зі ЗМІ, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо.

"Я дуже щасливий, гордий, чекав цю медаль. Я був засмучений, коли не вийшло виграти золото в багатоборстві, але продовжував вірити у свій шанс. Не міг заснути до чотирьох ранку. Настільки хвилювався й чекав цього виступу", - зазначив чемпіон.

На питання про те, чи задоволений він своїм сьогоднішнім виступом, й чи було воно близько до ідеалу, Олег відповів: "Ні, звичайно, ви ж бачили, як мене хитало з боку в бік... Елементи виконав нормально, судді оцінили. Це найголовніше".

Читайте такожУкраїна піднялася на 18 місць у медальному заліку Олімпіади-2016

А на питання про виступ на останньому снаряді - перекладині, де Верняєв посів останнє 8-е місце, відповів: "Я чесно підійшов до тренера і сказав - не хочу виступати. Він, природньо, почав мене заспокоювати, налаштовувати. Посидів, десять хвилин відпочив. Пішов, виступив, але, чесно кажучи, емоцій вже не було ніяких. Та й сили закінчувалися. В останній вправі майже ні на що не розраховував".

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Олег Верняєв виграв змагання у вправі на парралельных брусах і став першим українським олімпійським чемпіоном Ріо-2016.