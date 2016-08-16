Ріо-2016. Український дует байдарочниць посів четверте місце у фіналі з веслування

Українки Анастасія Тодорова та Інна Грищун посіли четверте місце у фіналі А олімпійських змагань з веслування на байдарках.

Дистанцію в 500 метрів вони пройшли за 1:45.868 хвилини. Після 500 метрів українки йшли шостими, але ближче до фінішу додали в швидкості і обігнали два екіпажи. До третього бронзового місця їм не вистачило 0,661 секунди.

Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частину третюЗолоту медаль з часом 1:43.687 взяли спортсменки з Угорщини Габріелла Сабо і Данута Козак. Срібло у представниць Німеччини, бронза - у дівчат з Польщі.

Нагадаємо, на стадії півфіналу український дует байдарочниць також став четвертим серед усіх учасників змагань. Вони показали час 1:43.363.

У кваліфікації вони пройшли 500 метрів за 1:43.967 і фінішували п'ятими.

Як повідомляв УНІАН, раніше українець Павло Алтухов посів п'яте місце у фіналі змагань з веслування на каное.