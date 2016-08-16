Україна в Ріо: календар 11-го дня Олімпіади-2016

Останні невдачі українських спортсменів на Олімпіаді змушують сумніватися в їх здібностях виграти, принаймні, одну золоту медаль в Ріо-де-Жанейро. Однак поки на Іграх не виступив останній український спортсмен, є сенс сподіватися на те, що Україна зможе домогтися бажаного і значно піднятися в медальному заліку.

Тому сьогодні ми знову розраховуємо на успіх. Тим більше, у складі жовто-синьої команди знову виступлять як фаворити на медаль, так і несподівані фіналісти, які також будуть боротися за своє місце в історії.

Серед фаворитів мова йде про Богдана Бондаренка, який в ніч з вівторка на середу спробує завоювати золото в стрибках у висоту. Український легкоатлет разом з катарцем Баршимом Муртазом вважається головним претендентом на медаль найвищої проби.

Також у свій новий похід за медаллю відправиться гімнаст Олег Верняєв. Сьогодні срібний призер Ігор-2016 прийме участь у двох фіналах - у вправах на брусах і на перекладині.

Серед можливих несподіваних медалістів слід відзначити наших веслувальників - каноїста-одиночника Павла Алтухова, а також дует байдарочниць Анастасію Тодорову та Інну Грищун. Вони можуть принести Україні медаль вже на самому початку олімпійського дня.

Веслування, чоловіки

Каное-одиночка, 1000 м, фінал;

Учасник: Павло Алтухов;

Початок: 15:00.

Веслування, жінки

Байдарка-двійка, 500 м, фінал;

Учасниці: Анастасія Тодорова, Інна Грищун;

Початок: 15:23.

Стрибки у воду, чоловіки

Трамплін, 3 м, півфінал, фінал;

Учасник: Ілля Кваша;

Початок: 16:00.

Греко-римська боротьба, чоловіки

Вага: 98 кг;

Учасник: Дмитро Тимченко;

Початок 1/16 фіналу: 16:08.

Синхронне плавання, жінки

Довільна програма, дует, фінал;

Учасниці: Ганна Волошина, Лоліта Ананасова;

Початок: 20:00.

Спортивна гімнастика, чоловіки

Вправа на брусах, фінал;

Учасник: Олег Верняєв;

Початок: 20:00;

Спортивна гімнастика, чоловіки

Вправа на перекладині, фінал;

Учасник: Олег Верняєв;

Початок: 21:34.

Легка атлетика, чоловіки

Стрибки у висоту, фінал;

Учасники: Богдан Бондаренко, Андрій Проценко;

Початок: 02:30.

Немедальні змагання:

Легка атлетика, жінки

Стрибки з жердиною, кваліфікація;

Учасниця: Марія Килипко;

Початок: 15:45.

Кінний спорт, чоловіки

Конкур, індивідуальні та командні змагання;

Учасники: Кассіо Ріветті, Ульріх Кірхофф, Рене Теббель, Ференц Шентермаї;

Початок: 16:00.

Бокс, жінки

Вага: 48-51 кг; Чвертьфінал;

Учасниця: Тетяна Коб.

Початок: 17:00.

Легка атлетика, жінки

Біг 100 м з перешкодами, кваліфікація

Учасниці: Анна Плотицина, Оксана Шкурат, Олена Яновська;

Початок: 17:05.

Легка атлетика, чоловіки

Біг 200 м, кваліфікація

Учасники: Сергій Смелик, Ігор Бодров;

Початок: 17:50.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: 470, гонки №8, №9, №10;

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок гонки №8: 19:05.

Важка атлетика, чоловіки

Вага: 150 кг, група В;

Учасник: Ігор Шимечко;

Початок: 19:30.

Легка атлетика, жінки

Метання списа, кваліфікація

Учасниці: Ганна Гацько-Федусова, Катерина Дерун

Початок: 02:35.

Легка атлетика, жінки

Стрибки в довжину, кваліфікація;

Учасниці: Марина Бех, Ганна Корнута;

Початок: 03:05.

Легка атлетика, жінки

Біг 200 м, півфінал

Учасниця: Наталія Погребняк

Початок: 04:00.