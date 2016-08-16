Україна в Ріо: календар 11-го дня Олімпіади-2016
Сьогодні на Олімпіаді за медалі боротимуться легкоатлет Богдан Бондаренко, гімнаст Олег Верняєв, а також українські веслярі.
Останні невдачі українських спортсменів на Олімпіаді змушують сумніватися в їх здібностях виграти, принаймні, одну золоту медаль в Ріо-де-Жанейро. Однак поки на Іграх не виступив останній український спортсмен, є сенс сподіватися на те, що Україна зможе домогтися бажаного і значно піднятися в медальному заліку.
Тому сьогодні ми знову розраховуємо на успіх. Тим більше, у складі жовто-синьої команди знову виступлять як фаворити на медаль, так і несподівані фіналісти, які також будуть боротися за своє місце в історії.
Серед фаворитів мова йде про Богдана Бондаренка, який в ніч з вівторка на середу спробує завоювати золото в стрибках у висоту. Український легкоатлет разом з катарцем Баршимом Муртазом вважається головним претендентом на медаль найвищої проби.
Також у свій новий похід за медаллю відправиться гімнаст Олег Верняєв. Сьогодні срібний призер Ігор-2016 прийме участь у двох фіналах - у вправах на брусах і на перекладині.
Серед можливих несподіваних медалістів слід відзначити наших веслувальників - каноїста-одиночника Павла Алтухова, а також дует байдарочниць Анастасію Тодорову та Інну Грищун. Вони можуть принести Україні медаль вже на самому початку олімпійського дня.
Веслування, чоловіки
Каное-одиночка, 1000 м, фінал;
Учасник: Павло Алтухов;
Початок: 15:00.
Веслування, жінки
Байдарка-двійка, 500 м, фінал;
Учасниці: Анастасія Тодорова, Інна Грищун;
Початок: 15:23.
Стрибки у воду, чоловіки
Трамплін, 3 м, півфінал, фінал;
Учасник: Ілля Кваша;
Початок: 16:00.
Греко-римська боротьба, чоловіки
Вага: 98 кг;
Учасник: Дмитро Тимченко;
Початок 1/16 фіналу: 16:08.
Синхронне плавання, жінки
Довільна програма, дует, фінал;
Учасниці: Ганна Волошина, Лоліта Ананасова;
Початок: 20:00.
Спортивна гімнастика, чоловіки
Вправа на брусах, фінал;
Учасник: Олег Верняєв;
Початок: 20:00;
Спортивна гімнастика, чоловіки
Вправа на перекладині, фінал;
Учасник: Олег Верняєв;
Початок: 21:34.
Легка атлетика, чоловіки
Стрибки у висоту, фінал;
Учасники: Богдан Бондаренко, Андрій Проценко;
Початок: 02:30.
Немедальні змагання:
Легка атлетика, жінки
Стрибки з жердиною, кваліфікація;
Учасниця: Марія Килипко;
Початок: 15:45.
Кінний спорт, чоловіки
Конкур, індивідуальні та командні змагання;
Учасники: Кассіо Ріветті, Ульріх Кірхофф, Рене Теббель, Ференц Шентермаї;
Початок: 16:00.
Бокс, жінки
Вага: 48-51 кг; Чвертьфінал;
Учасниця: Тетяна Коб.
Початок: 17:00.
Легка атлетика, жінки
Біг 100 м з перешкодами, кваліфікація
Учасниці: Анна Плотицина, Оксана Шкурат, Олена Яновська;
Початок: 17:05.
Легка атлетика, чоловіки
Біг 200 м, кваліфікація
Учасники: Сергій Смелик, Ігор Бодров;
Початок: 17:50.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: 470, гонки №8, №9, №10;
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок гонки №8: 19:05.
Важка атлетика, чоловіки
Вага: 150 кг, група В;
Учасник: Ігор Шимечко;
Початок: 19:30.
Легка атлетика, жінки
Метання списа, кваліфікація
Учасниці: Ганна Гацько-Федусова, Катерина Дерун
Початок: 02:35.
Легка атлетика, жінки
Стрибки в довжину, кваліфікація;
Учасниці: Марина Бех, Ганна Корнута;
Початок: 03:05.
Легка атлетика, жінки
Біг 200 м, півфінал
Учасниця: Наталія Погребняк
Початок: 04:00.