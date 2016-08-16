Відеоблог Rio2016: вкрадене у Беленюка "золото" і лише 5 медалей в скарбничці України після 10 днів Олімпіади

Увечері 15 серпня наш Кирило побував на фіналі змагань з греко-римської боротьби для спортсменів у ваговій категорії до 85 кг, в якому українець Жан Беленюк завоював срібло, поступившись росіянину Давиту Чакветадзе при досить неоднозначному суддівстві.

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Це четверта срібна медаль в активі олімпійської збірної України і п'ята в цілому.

На жаль, після 10 з 16 олімпійських днів в українських спортсменів жодної золотої медалі.

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Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.