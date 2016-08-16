Беленюк: "Довелося зіткнутися з великим лобі Росії у Міжнародній федерації боротьби"

Українець Жан Беленюк, який став срібним призером Олімпіади-2016 у греко-римській боротьбі, вважає, що у фінальній сутичці з росіянином Давітом Чакветадзе його супернику допомогли судді. Про це він заявив після завершення поєдинку, повідомляє кореспондент УНІАН.

"При всіх рівних суддівський фактор спрацював в першу чергу. На жаль, довелося зіткнутися з великим лобі Росії у Міжнародній федерації боротьби. Наприклад, коли я вів в рахунку, Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третямене ставили в партер. Це взагалі не прийнято в боротьбі. До того ж, я не ухилявся від поєдинку, не бігав від суперника.

Вів в рахунку в першому періоді, дуже прикро програти в такій ситуації. Я не задоволений срібною нагородою Олімпіади. Націлювався тільки на золото", - заявив Беленюк.

Нагадаємо, у фіналі олімпійських змагань по боротьбі українець Жан Беленюк поступився росіянину Давіту Чакветадзе після низки неоднозначних суддівських рішень у другому періоді поєдинку.