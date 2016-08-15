Ріо-2016. Українець Алтухов з третього місця вийшов до фіналу з веслування на каное

Українець Павло Алтухов зміг пробитися до фіналу А олімпійських змагань з веслування на каное.

У кваліфікації, за підсумками якої до півфіналу виходили всі спортсмени, Алтухов подолав дистанцію у 1000 метрів за 4:19.361 і посів підсумкове 12-е Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина третямісце.

У півфіналі 20-річний українець значно поліпшив свій результат, фінішувавши другим у своєму запливі і третім серед всіх спортсменів. Його час - 3:58.574.

Фінал А змагань серед каноїстів-одиночників відбудеться завтра, 16 серпня. Початок медального запливу - о 15:08.