Романтичне нагородження в Ріо: спортсменці зробили пропозицію одразу біля олімпійського п'єдесталу (фото)
12:50, 15 серпня 2016Ріо-2016
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Китайській спортсменці Хе Цзи, яка 15 серпня завоювала на Олімпіаді в Ріо срібну медаль у стрибках у воду з триметрового трампліну, зробили пропозицію руки і серця прямо під час церемонії нагородження.
REUTERS
Про це пише ВВС.
Її хлопець Цинь Кай, котрий сам завоював бронзу в синхронних стрибках з триметрового трампліну минулого тижня, опустився на одне коліно на очах у глядачів зі всього світу.
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"Ми зустрічаємося вже шість років, але я не очікувала, що він зробить пропозицію сьогодні", - сказала вона.
"Він говорив багато речей, дав багато обіцянок, але найголовніше для мене те, що це той хлопець, якому я можу довіряти до кінця життя", – розповіла спортсменка.
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