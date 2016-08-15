Романтичне нагородження в Ріо: спортсменці зробили пропозицію одразу біля олімпійського п'єдесталу (фото)

Про це пише ВВС.

Її хлопець Цинь Кай, котрий сам завоював бронзу в синхронних стрибках з триметрового трампліну минулого тижня, опустився на одне коліно на очах у глядачів зі всього світу.

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"Ми зустрічаємося вже шість років, але я не очікувала, що він зробить пропозицію сьогодні", - сказала вона.

"Він говорив багато речей, дав багато обіцянок, але найголовніше для мене те, що це той хлопець, якому я можу довіряти до кінця життя", – розповіла спортсменка.