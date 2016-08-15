Відеоблог Rio2016: смуга невдач української збірної і олімпійські підсумки 14 серпня

Наш Кирило підводить підсумки чергового ігрового дня Олімпіади в Ріо. Схоже, чорна смуга для українських спортсменів триває.

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Так, українські шпажисти у поєдинку за "бронзу" поступилися команді Угорщини і таким чином задовольнилися четвертим місцем.

Також український гімнаст Олег Верняєв невдало виконав свою вправу в фіналі на коні й залишився лише на восьмому місці.

Таким чином, після 9 змагальних днів Олімпійських ігор в Ріо українська збірна все ще має у своєму активі 4 медалі.

Нагадаємо, в самому серці Олімпіади в Ріо-де-Жанейро знаходиться наш спеціальний кореспондент Кирило Стадниченко, який буде доставляти вам самі свіжі та цікаві новини з Бразилії з допомогою відеоблогу. Тому залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити.