Ріо-2016. Українки йдуть п'ятими після першого дня в синхронному плаванні

Дует українок Анни Волошиної та Лоліти Ананасової займає п'яте місце після першого дня олімпійських змагань в синхронному плаванні.

У довільній програмі українки набрали 93,5333 очка, пропустивши вперед синхроністок з Росії, Китаю, Японії та Іспанії.

Завтра о 17:00 за київським часом спортсменки розпочнуть виступ у технічній програмі, за підсумками якого буде сформована фінальна сітка.

Зазначимо, що Волошина та Ананасова в 2016 році стали віце-чемпіонками Європи.