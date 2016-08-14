Ріо-2016. Українки йдуть п'ятими після першого дня в синхронному плаванні
20:56, 14 серпня 2016Ріо-2016
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Українські синхроністки боротимуться за бронзу.
Волошина і Ананасова будуть боротися за бронзу / day.kyiv.ua
Дует українок Анни Волошиної та Лоліти Ананасової займає п'яте місце після першого дня олімпійських змагань в синхронному плаванні.
У довільній програмі українки набрали 93,5333 очка, пропустивши вперед синхроністок з Росії, Китаю, Японії та Іспанії.
Завтра о 17:00 за київським часом спортсменки розпочнуть виступ у технічній програмі, за підсумками якого буде сформована фінальна сітка.
Зазначимо, що Волошина та Ананасова в 2016 році стали віце-чемпіонками Європи.
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