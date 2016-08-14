Ріо-2016. Два представника України вийшли до фіналу змагань з конкуру

Представники України Рене Теббель та Ульріх Кірхофф вийшли до фіналу олімпійських змагань з конкуру у кінному спорті.

Теббель і його кінь "Зіппер" разом з ще 23 спортсменами зайняв перше місце в рейтингу за підсумками кваліфікації. Ульріх і кінь Прінс Де ла Мар зайняв 27-е місце.

Разом з тим, інші представники України Кассіо Ріветті і Ференц Шентірмаі не потрапили у топ-60 кращих. Як пояснили в ефірі телеканалу UA:Перший, вони вибули зі змагань через невідповідну поведінку їхніх коней.

Крім того, у фіналі командної першості Україна після першого дня змагань посідає останнє місце.