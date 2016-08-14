Збірна України в Ріо: календар дев'ятого дня Олімпіади
В останній день олімпійських змагань з фехтування та стрільби українці намагатимуться здобути в цих видах спорту нові медалі.
Вчорашній успіх української команди шаблісток сьогодні на турнірі з фехтування спробує повторити чоловіча команда шпажистів. В 16:30 вона розпочинає поєдинок проти збірної Росії, де отримає прекрасну можливість помститися за поразку наших дівчат. Примітно, що українські шпажисти вважаються одними з фаворитів у цьому виді програми, вище шанси на золото лише у збірної Франції.
Ще одним кандидат на медаль від України - Олег Верняєв. У багатоборстві йому неймовірним чином не пощастило здобути золото, а сьогодні він розпочинає боротьбу в окремих вправах. Перше з них - вправа на коні, початок змагань о 21:34.
Нарешті, не варто забувати про кульову стрільбу, де знову виступлять два українця - срібний призер Олімпіади Сергій Куліш і Олег Царьков. Цього разу вони стрілятимуть з гвинтівки з трьох положень - з коліна, лежачи і стоячи.
У немедальных змаганнях зазначимо початок виступів легкоатлета Богдана Бондаренка. У ніч з неділі на понеділок український стрибун у висоту разом з двома співвітчизниками буде проходити кваліфікацію змагань.
Кульова стрільба, чоловіки
Стрільба з трьох положень, гвинтівка, 50 м;
Учасники: Олег Царьков, Сергій Куліш;
Початок кваліфікації: 15:00; Фінал: 19:00.
Легка атлетика, жінки
Марафон;
Учасниці: Ольга Котовська, Наталія Легонькова, Світлана Станко-Клименко;
Початок: 15:30.
Фехтування, чоловіки
Шпага, командні змагання;
Учасник: збірна України (Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Дмитро Карюченко, Максим Хворост);
Початок чвертьфіналів: 16:30.
Спортивна гімнастика
Вправи на коні, фінал;
Учасник: Олег Верняєв;
Початок: 21:34.
Стрибки у воду
Трамплін, 3 м, фінал;
Учасниця: Олена Федорова;
Початок: 22:00.
Немедальні змагання:
Бадмінтон, чоловіки
Груповий етап;
Матч: Артем Почтарьов (Україна) - Сон Ван Хо (Південна Корея);
Початок: 14:30.
Бадмінтон, жінки
Груповий етап;
Матч: Марія Улітіна (Україна) - Сайна Наваль (Індія);
Початок: 14:55.
Кінний спорт
Конкур, індивідуальні та командні змагання, кваліфікація;
Учасники: Кассіо Ріветті, Ульріх Кірхофф, Рене Теббель, Ференц Цинтермай;
Початок: 16:00.
Синхронне плавання, жінки
Довільна програма, дует, кваліфікація;
Учасниці: Анна Волошина, Лоліта Ананасова;
Початок: 17:00.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: 470, гонки №6, №7, №8;
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок гонки №6: 19:05.
Важка атлетика, жінки
Вага: від 75 кг, група Б;
Учасниця: Анастасія Лисенко;
Початок: 19:30.
Легка атлетика, чоловіки
Стрибки у висоту, кваліфікація
Учасники: Богдан Бондаренко, Андрій Проценко, Дмитро Яковенко;
Початок: 02:30.
Легка атлетика, жінки
Біг 400 м, півфінал;
Учасниця: Ольга Земляк;
Початок: 02:35.