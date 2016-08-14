Збірна України в Ріо: календар дев'ятого дня Олімпіади

Вчорашній успіх української команди шаблісток сьогодні на турнірі з фехтування спробує повторити чоловіча команда шпажистів. В 16:30 вона розпочинає поєдинок проти збірної Росії, де отримає прекрасну можливість помститися за поразку наших дівчат. Примітно, що українські шпажисти вважаються одними з фаворитів у цьому виді програми, вище шанси на золото лише у збірної Франції.

Ще одним кандидат на медаль від України - Олег Верняєв. У багатоборстві йому неймовірним чином не пощастило здобути золото, а сьогодні він розпочинає боротьбу в окремих вправах. Перше з них - вправа на коні, початок змагань о 21:34.

Нарешті, не варто забувати про кульову стрільбу, де знову виступлять два українця - срібний призер Олімпіади Сергій Куліш і Олег Царьков. Цього разу вони стрілятимуть з гвинтівки з трьох положень - з коліна, лежачи і стоячи.

У немедальных змаганнях зазначимо початок виступів легкоатлета Богдана Бондаренка. У ніч з неділі на понеділок український стрибун у висоту разом з двома співвітчизниками буде проходити кваліфікацію змагань.

Кульова стрільба, чоловіки

Стрільба з трьох положень, гвинтівка, 50 м;

Учасники: Олег Царьков, Сергій Куліш;

Початок кваліфікації: 15:00; Фінал: 19:00.

Легка атлетика, жінки

Марафон;

Учасниці: Ольга Котовська, Наталія Легонькова, Світлана Станко-Клименко;

Початок: 15:30.

Фехтування, чоловіки

Шпага, командні змагання;

Учасник: збірна України (Богдан Нікішин, Анатолій Герей, Дмитро Карюченко, Максим Хворост);

Початок чвертьфіналів: 16:30.

Спортивна гімнастика

Вправи на коні, фінал;

Учасник: Олег Верняєв;

Початок: 21:34.

Стрибки у воду

Трамплін, 3 м, фінал;

Учасниця: Олена Федорова;

Початок: 22:00.

Немедальні змагання:

Бадмінтон, чоловіки

Груповий етап;

Матч: Артем Почтарьов (Україна) - Сон Ван Хо (Південна Корея);

Початок: 14:30.

Бадмінтон, жінки

Груповий етап;

Матч: Марія Улітіна (Україна) - Сайна Наваль (Індія);

Початок: 14:55.

Кінний спорт

Конкур, індивідуальні та командні змагання, кваліфікація;

Учасники: Кассіо Ріветті, Ульріх Кірхофф, Рене Теббель, Ференц Цинтермай;

Початок: 16:00.

Синхронне плавання, жінки

Довільна програма, дует, кваліфікація;

Учасниці: Анна Волошина, Лоліта Ананасова;

Початок: 17:00.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: 470, гонки №6, №7, №8;

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок гонки №6: 19:05.

Важка атлетика, жінки

Вага: від 75 кг, група Б;

Учасниця: Анастасія Лисенко;

Початок: 19:30.

Легка атлетика, чоловіки

Стрибки у висоту, кваліфікація

Учасники: Богдан Бондаренко, Андрій Проценко, Дмитро Яковенко;

Початок: 02:30.

Легка атлетика, жінки

Біг 400 м, півфінал;

Учасниця: Ольга Земляк;

Початок: 02:35.