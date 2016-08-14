Ріо-2016: Фелпс став 23-разовим олимпійським чемпіоном в останньому запливі в кар'єрі

У Ріо-де-Жанейро завершився фінальний заплив на дистанції 4х100 метрів комплексним плаванням у чоловіків, де у своєму останньому запливі в кар'єрі американець Майкл Фелпс виграв у складі збірної США свою 23-тю золоту олімпійську медаль, повідомляє кореспондент УНІАН.

Американці показали результат 3 хвилини 27,95 секунди, встановивши олімпійський рекорд. Призерами Ігор стали команди Великобританії та Австралії.

Фелпс плив на третьому етапі і вивів свою команду на перше місце, випередивши суперника зі збірної Великобританії, якій американці програвали після 2-го етапу.

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Це був останній фінал олімпійського турніру з плавання, який завершився в ніч на неділю за київським часом.

Раніше Фелпс офіційно оголосив про те, що завершить спортивну кар'єру після Ігор-2016 в Ріо.