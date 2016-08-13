Ріо-2016. Жодна з трьох українських легкоатлеток не потрапила у фінал в метанні молота

У Ріо-де-Жанейро завершився кваліфікаційний турнір з метання молота, де з трез українських легкоатлеток жодна не пробилася у фінал, повідомляє кореспондент УНІАН.

Українки посіли 22-е і 28-е та 31-е місця, в той час як у фінал вийшли 12 найсильніших спортсменок в даній дисципліні.

Найкращою з наших спортсменок у кваліфікації виявилася Ірина Новожилова, яка метнула снаряд на 66,70 метра. Від 12-го місця її результат відділив майже 4 метри.

Читайте такожРіо-2016. Нестеренко і Семенов залишилися поза фіналом в змаганнях з метання диска

Посівша 28-е місце Ірина Климець в кращій своїй спробі показала результат 62,75 метра, а Наталя Золотухіна - 56,96 метра.

Таким чином, представники збірної України позбулися всіх шансів на медаль у цьому виді програми.

Як повідомляв УНІАН, турнір з легкої атлетики проходить на Олімпіаді з 12 по 21 серпня.