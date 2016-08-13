Ріо-2016. Бадмінтоніст Почтарьов програв перший матч олімпійського турніру

У Ріо-де-Жанейро відбувся матч першого туру групового етапу змагань з бадмінтону, в якому українець Артем Почтарьов поступився Якобу Малієкалу з ПАР, повідомляє кореспондент УНІАН.

Матч проходив у впертій боротьбі, але в кожній з двох партій південноафриканець був сильнішим в кінцівці.

Перший сет Малієкал виграв з різницею в 3 очки, другий - і зовсім з мінімальною перевагою в два бали - 21:18, 21:19.

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Таким чином, в групі з трьох спортсменів українець після першого матчу йде на останньому місці. У представника ПАР і спортмена з Південної Кореї по 1 перемозі. Малієкал у першому матчі програв Ван Хо Сону (10:21, 10:21).

Вирішальним у групі стане матч Почтарьов - Сон, який відбудеться в суботу, 13 серпня.