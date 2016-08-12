Ріо-2016: Куліш та Царьков не змогли пробитися у фінал змагань зі стрільби

Українці Сергій Куліш і Олег Царьков не змогли подолати кваліфікацію олімпійських змагань у стрільбі з пістолета на 25 метрів.

До фіналу змагань потрапили вісім найкращих спортсменів. Царьков, вибивши 623,1 очка, посів 12-е місце, а Куліш з 620,5 очка став 32-м серед 47 Читайте такожПригоди УНІАН на Ріо-2016 (відеоблог) – частина другаучасників.

Кращий результат у кваліфікації у росіянина Сергія Каменського, він вибив 629,0 очки.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Куліш здобув для України першу медаль на Олімпійських іграх в Ріо. У змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів він став срібним призером.