Ріо-2016: Американський плавець Фелпс став 22-кратним олімпійським чемпіоном

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився фінальний заплив турніру в плаванні на дистанції 200 метрів комплексом у чоловіків, де перемогу здобув американець Майкл Фелпс, ставши таким чином 22-кратним чемпіоном Олімпійських ігор, повідомляє кореспондент УНІАН.

Фелпс проплив дистанцію за 1 хвилину 54,66 секунди.

Американець майже на дві секунди випередив Косуке Хагіно з Японії (1:56,61). Третє місце зайняв Шун Ванг з Китаю (1:57,05).

Таким чином, Фелпс в черговий раз побив свій власний рекорд.

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Ще до Олімпіади в Ріо він був найбільш титулованим спортсменом світу, завоювавши загалом 18 золотих олімпійських нагород. У Бразилії він зумів поповнити свою скарбничку ще чотирма нагородами вищої проби.

Турнір з плавання в рамках Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро проходить з 6 по 13 серпня.