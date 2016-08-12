Ріо-2016: Американський плавець Фелпс став 22-кратним олімпійським чемпіоном
Майкл виграв фінальний заплив на дистанції 200 метрів комплексом.
У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершився фінальний заплив турніру в плаванні на дистанції 200 метрів комплексом у чоловіків, де перемогу здобув американець Майкл Фелпс, ставши таким чином 22-кратним чемпіоном Олімпійських ігор, повідомляє кореспондент УНІАН.
Фелпс проплив дистанцію за 1 хвилину 54,66 секунди.
Американець майже на дві секунди випередив Косуке Хагіно з Японії (1:56,61). Третє місце зайняв Шун Ванг з Китаю (1:57,05).
Таким чином, Фелпс в черговий раз побив свій власний рекорд.
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Ще до Олімпіади в Ріо він був найбільш титулованим спортсменом світу, завоювавши загалом 18 золотих олімпійських нагород. У Бразилії він зумів поповнити свою скарбничку ще чотирма нагородами вищої проби.
Турнір з плавання в рамках Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро проходить з 6 по 13 серпня.