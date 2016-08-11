Ріо-2016. Матч Світоліної у чвертьфіналі тенісного турніру відбудеться сьогодні

Чвертьфінальний матч олімпійського тенісного турніру між українкою Еліною Світоліною і чешкою Петрою Квітовою має відбутися сьогодні. Про це на своїй сторінці у Facebook написала журналіст Даша Кузнєцова.

Орієнтовний початок матчу - 19:30 за київським часом.

За словами журналіста, матч Світоліної з Квітовою був перенесений з центрального корту на другий корт. Це рішення не дозволить українському телеканалу UA:Перший провести пряму трансляцію поєдинку, оскільки телеканал володіє правами на показ тенісних матчів лише з центрального корту.

Як повідомляв УНІАН, раніше Еліна Світоліна сенсаційно обіграла на олімпійському турнірі першу ракетку світу Серену Вільямс.

Матч українки проти Петри Квітової мав відбутися вчора на центральному корті, але через дощ поєдинок був перенесений.