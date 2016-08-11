Ріо-2016. Чоловіча команда України з академічного веслування не змогла завоювати медаль у фіналі змагань
16:26, 11 серпня 2016Ріо-2016
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Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока та Іван Довгодько фінішували шостими.
Reuters
Чоловіча команда України з академічного веслування не змогла поборотися за медалі у фіналі олімпійських змагань серед четвірок парних у Ріо-де-Жанейро.
Українці пройшли дистанцію за 6:16.30. На стартовому відрізку український екіпаж був другим, але досить швидко пропустив суперників і фінішував шостим серед шести учасників фіналу.
Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні стала команда з Німеччини, її результат - 6:06.81.
Нагадаємо, український екіпаж у складі Дмитра Міхая, Артема Морозова, Олександра Надтоки та Івана Довгодько є чемпіоном світу 2014 року. 6 серпня команда кваліфікувалися до фіналу олімпійських змагань.
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