Ріо-2016. Чоловіча команда України з академічного веслування не змогла завоювати медаль у фіналі змагань

Чоловіча команда України з академічного веслування не змогла поборотися за медалі у фіналі олімпійських змагань серед четвірок парних у Ріо-де-Жанейро.

Українці пройшли дистанцію за 6:16.30. На стартовому відрізку український екіпаж був другим, але досить швидко пропустив суперників і фінішував шостим серед шести учасників фіналу.

Олімпійським чемпіоном у цій дисципліні стала команда з Німеччини, її результат - 6:06.81.

Нагадаємо, український екіпаж у складі Дмитра Міхая, Артема Морозова, Олександра Надтоки та Івана Довгодько є чемпіоном світу 2014 року. 6 серпня команда кваліфікувалися до фіналу олімпійських змагань.