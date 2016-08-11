Збірна України в Ріо: календар шостого дня Олімпіади

Сьогодні олімпійські надії України знову пов'язані з фіналом змагань з академічного веслування. Як відомо, вчора наші спортсмени не змогли виступити в цьому виді спорту через сильний дощ, який цілий день тривав в Ріо-де-Жанейро. Залишається сподіватися, що сьогодні погода дозволить чоловічій і жіночій четвірці парній не тільки прийняти участь в змаганнях, але і виграти медалі.

Також слід звернути увагу на фехтування. Тут українські шпажистки виступлять на командних змаганнях. Традиційно Україна сильна у фехтуванні саме у командних видах програми, і хочеться вірити, що сьогоднішній день не стане виключенням.

Не будемо забувати і про теніс. Вчора українці до останнього чекали чвертьфінального матчу нашої сенсаційної Еліни Світоліної проти чешки Петри Квітової, але, як і у випадку з академічним веслуванням, грі не дозволила відбутися погода. Втім, не факт, що поєдинок українки відбудеться сьогодні - на даний момент він хоч і є в розкладі дня, але час його початку до цих пір не встановлений.

Стрільба, жінки

Гвинтівка з трьох положень (50 м);

Учасниця: Наталія Кальниш;

Початок: 15:00.

Фехтування, жінки

Вид програми: шпага, командні змагання;

Учасник: збірна України (Яна Шемякіна, Ксенія Пантелєєва, Олена Кривицька);

Початок: 15:00.

Дзюдо, чоловіки

Вага: до 100 кг;

Учасник: Артем Блошенко;

Початок 1/32 фіналу: 16:00.

Дзюдо, жінки

Вага: 78 кг;

Учасниця: Вікторія Туркс;

Початок 1/32 фіналу: близько 19:00.

Академічне веслування чоловіки

Вид програми: четвірка парна, фінал;

Учасники: збірна України (Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько);

Початок: 16:12.

Академічне веслування, жінки

Вид програми: четвірка парна, фінал;

Учасники: збірна України (Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко);

Початок: 16:24.

Гребний слалом, жінки

Дисципліна: байдарка-одиночка, півфінал, фінал;

Учасниця: Вікторія Ус;

Початок півфіналу: 19:15.

Немедальні змагання:

Кінний спорт

Вид програми: виїздка;

Учасниця: Інна Логутенкова;

Початок: 16:00.

Бокс, чоловіки

Вага: до 56 кг, попередній раунд;

Учасник: Микола Буценко;

Початок: 17:15.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: RS:X, гонки №7, №8, №9;

Учасник: Олександр Тугарьов.

Початок гонки №7: 19:05.

Вітрильний спорт, чоловіки

Вид програми: 470, гонки №3, №4

Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;

Початок гонки №3: 19:05.

Плавання, чоловіки

Дисципліна: вільний стиль, 50 м, попередній етап;

Учасник: Андрій Говоров;

Початок: 19:22.

Плавання, чоловіки

Дисципліна: батерфляй, 100 м, попередній етап;

Учасник: Любомир Лемешко;

Початок: 20:22.

Плавання, жінки

Дисципліна: на спині, 200 м, попередній етап;

Учасник: Дарина Зевіна;

Початок: 20:51.

Бокс, чоловіки

Вага: до 64 кг, попередній раунд;

Учасник: Володимир Матвійчук;

Початок: 23:45.

Жінки, теніс

Одиночний розряд чвертьфінал;

Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Петра Квітова (Чехія);

Початок: не встановлено.