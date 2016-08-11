Збірна України в Ріо: календар шостого дня Олімпіади
Сьогодні Україна сподівається на медалі в академічному веслуванні та фехтуванні, але також вірить у наших спортсменів у стрільбі, дзюдо і гірському слаломі.
Сьогодні олімпійські надії України знову пов'язані з фіналом змагань з академічного веслування. Як відомо, вчора наші спортсмени не змогли виступити в цьому виді спорту через сильний дощ, який цілий день тривав в Ріо-де-Жанейро. Залишається сподіватися, що сьогодні погода дозволить чоловічій і жіночій четвірці парній не тільки прийняти участь в змаганнях, але і виграти медалі.
Також слід звернути увагу на фехтування. Тут українські шпажистки виступлять на командних змаганнях. Традиційно Україна сильна у фехтуванні саме у командних видах програми, і хочеться вірити, що сьогоднішній день не стане виключенням.
Не будемо забувати і про теніс. Вчора українці до останнього чекали чвертьфінального матчу нашої сенсаційної Еліни Світоліної проти чешки Петри Квітової, але, як і у випадку з академічним веслуванням, грі не дозволила відбутися погода. Втім, не факт, що поєдинок українки відбудеться сьогодні - на даний момент він хоч і є в розкладі дня, але час його початку до цих пір не встановлений.
Стрільба, жінки
Гвинтівка з трьох положень (50 м);
Учасниця: Наталія Кальниш;
Початок: 15:00.
Фехтування, жінки
Вид програми: шпага, командні змагання;
Учасник: збірна України (Яна Шемякіна, Ксенія Пантелєєва, Олена Кривицька);
Початок: 15:00.
Дзюдо, чоловіки
Вага: до 100 кг;
Учасник: Артем Блошенко;
Початок 1/32 фіналу: 16:00.
Дзюдо, жінки
Вага: 78 кг;
Учасниця: Вікторія Туркс;
Початок 1/32 фіналу: близько 19:00.
Академічне веслування чоловіки
Вид програми: четвірка парна, фінал;
Учасники: збірна України (Дмитро Міхай, Артем Морозов, Олександр Надтока, Іван Довгодько);
Початок: 16:12.
Академічне веслування, жінки
Вид програми: четвірка парна, фінал;
Учасники: збірна України (Дарина Верхогляд, Олена Буряк, Анастасія Коженкова, Євгенія Німченко);
Початок: 16:24.
Гребний слалом, жінки
Дисципліна: байдарка-одиночка, півфінал, фінал;
Учасниця: Вікторія Ус;
Початок півфіналу: 19:15.
Немедальні змагання:
Кінний спорт
Вид програми: виїздка;
Учасниця: Інна Логутенкова;
Початок: 16:00.
Бокс, чоловіки
Вага: до 56 кг, попередній раунд;
Учасник: Микола Буценко;
Початок: 17:15.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: RS:X, гонки №7, №8, №9;
Учасник: Олександр Тугарьов.
Початок гонки №7: 19:05.
Вітрильний спорт, чоловіки
Вид програми: 470, гонки №3, №4
Учасники: Борис Швець, Павло Мацуєв;
Початок гонки №3: 19:05.
Плавання, чоловіки
Дисципліна: вільний стиль, 50 м, попередній етап;
Учасник: Андрій Говоров;
Початок: 19:22.
Плавання, чоловіки
Дисципліна: батерфляй, 100 м, попередній етап;
Учасник: Любомир Лемешко;
Початок: 20:22.
Плавання, жінки
Дисципліна: на спині, 200 м, попередній етап;
Учасник: Дарина Зевіна;
Початок: 20:51.
Бокс, чоловіки
Вага: до 64 кг, попередній раунд;
Учасник: Володимир Матвійчук;
Початок: 23:45.
Жінки, теніс
Одиночний розряд чвертьфінал;
Матч: Еліна Світоліна (Україна) - Петра Квітова (Чехія);
Початок: не встановлено.