Український гімнаст Верняєв виграв срібло Олімпіади-2016

Український гімнаст Олег Верняєв виграв срібну медаль в індивідуальному багатоборстві на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро.

Верняєв завоював перше місце у кваліфікації змагань, яка відбулася 6 серпня, а сьогодні в боротьбі з 23 спортсменами з 16 країн був близьким до того, щоб підтвердити свій результат.

Він став найкращим у вправах на кільцях і брусах, посів друге місце у вправі на коні і опорному стрибку, п'яте місце у вільних вправах і дванадцяте у вправі на перекладині. Підсумковий результат Верняева - 92,266 бала.

Відзначимо, що українець лідирував в боротьбі за золото до самого кінця змагань. Перемогу японця Кохеі Учемури визначив низький бал Верняєву за виступ на перекладині, яке було останнім для нього у сьогоднішній програмі. У підсумку Учемура набрав 92,365 бала.

Срібло Верняєва стало третьою медаллю для України на Олімпіаді-2016. Раніше срібну медаль виграв стрілець Сергій Куліш, а бронзову - шаблістка Ольга Харлан.

Крім того, успіх Верняєва в цій почесній дисципліни є найкращим результатом для України за всю історію незалежності. У попередні роки найкращим українським показником у багатоборстві було третє місце Олександра Береша на Іграх-2000 у Сіднеї.