Ріо-2016. Гривко завершив шосейну велогонку на 18-му місці

Український велогонщик Андрій Гривко завершив на 18-му місці роздільну шосейну велогонку на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Підсумковbq час 33-річного українця - 1:16:33.24.

Олімпійським чемпіоном за підсумками гонки став 35-річний швейцарець Фабіан Канчеллара, який перемагав у цій же дисципліні на Іграх-2008 в Пекіні. Його час сьогодні - 1:12:15.42.

Срібло завоював голландець Том Дюмолен, бронза - у триразового чемпіона "Тур де Франс" британця Кріса Фрума.

Як повідомляв УНІАН, раніше українка Ганна Соловей в аналогічній гонці для жінок зайняла 20-е місце.