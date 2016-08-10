Ріо-2016. Гривко завершив шосейну велогонку на 18-му місці
19:15, 10 серпня 2016Ріо-2016
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Олімпійським чемпіоном став знаменитий швейцарець Фабіан Канчеллара.
Reuters
Український велогонщик Андрій Гривко завершив на 18-му місці роздільну шосейну велогонку на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.
Підсумковbq час 33-річного українця - 1:16:33.24.
Олімпійським чемпіоном за підсумками гонки став 35-річний швейцарець Фабіан Канчеллара, який перемагав у цій же дисципліні на Іграх-2008 в Пекіні. Його час сьогодні - 1:12:15.42.
Срібло завоював голландець Том Дюмолен, бронза - у триразового чемпіона "Тур де Франс" британця Кріса Фрума.
Як повідомляв УНІАН, раніше українка Ганна Соловей в аналогічній гонці для жінок зайняла 20-е місце.
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