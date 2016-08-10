Ріо-2016. Українець Ньябалі поступився у своїй першій сутичці на змаганнях із дзюдо

Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі не зміг вийти до 1/8 фіналу олімпійських змагань з дзюдо серед спортсменів вагової категорії до 90 кг.

В 1/16 фіналу він у поєдинку, що тривав три хвилини, поступився кубинцеві Аслею Гонсалесу. Супернику українця, який є срібним призером Лондона-2012, вдалося здійснити прийом йоко-шихо-гатаме, за який він отримав іппон (101:0).

Зазначимо, що 26-річний Кеджау Ньябалі є етнічним гвинейцем. Всю спортивну кар'єру він проводить в Україні, будучи представником спорттовариств Києва та Кіровоградської області.

Як повідомляв УНІАН, раніше в першому раунді змагань з дзюдо серед спортсменів до 66 кг вилетів українець Георгій Зантарая.