Формула-1: "Манор" замінив індонезійця Харьянто на іншого пілота
14:59, 10 серпня 2016Ріо-2016
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24-річний гонщик не зміг виправдати сподівань британської команди.
Харьянто покидає "Манор" / formula1.com
Керівництво команди Формули-1 "Манор" прийняло рішення припинити дію контракту з індонезійським пілотом Ріо Харьянто. Про це йдеться в офіційній заяві команди на сторінці в Facebook.
Зазначається, що Харьянто не зміг виконати свої обов'язки за даним договором.
Крім того, команда запропонувала індонезійцю місце тест-пілота на решту гонок сезону у Формулі-1.
Новим пілотом "Манор" став 19-річний француз Естебан Окон.
Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ріо Харьянто провів за "Манор" 12 гонок, але не зміг у них набрати жодного очка. Індонезієць займає останнє 23-е місце в особистому заліку пілотів. Найкращий результат гонщика - 15-е місце на Гран-прі Монако.
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