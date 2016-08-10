Формула-1: "Манор" замінив індонезійця Харьянто на іншого пілота

Керівництво команди Формули-1 "Манор" прийняло рішення припинити дію контракту з індонезійським пілотом Ріо Харьянто. Про це йдеться в офіційній заяві команди на сторінці в Facebook.

Зазначається, що Харьянто не зміг виконати свої обов'язки за даним договором.

Крім того, команда запропонувала індонезійцю місце тест-пілота на решту гонок сезону у Формулі-1.

Новим пілотом "Манор" став 19-річний француз Естебан Окон.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ріо Харьянто провів за "Манор" 12 гонок, але не зміг у них набрати жодного очка. Індонезієць займає останнє 23-е місце в особистому заліку пілотів. Найкращий результат гонщика - 15-е місце на Гран-прі Монако.