Американський плавець Фелпс став 21-кратним олімпійським чемпіоном

У Ріо-де-Жанейро (Бразилія) завершилися фінали чергового дня змагань з плавання, де американець Майкл Фелпс завоював дві золоті нагороди і довів свій олімпійський рекорд до 21 медалі вищого гатунку, повідомляє кореспондент УНІАН з Ріо.

Свою 20-ту найвищу нагороду американець здобув у фіналі запливу на 200 метрів, пропливши дистанцію за 1 хвилину 53, 36 секунди. Він на чотири сотих секунди випередив японця Дайа Сето і на 0,26 секунди - угорця Тамаша Кендереші.

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Менш ніж за годину Фелпс вже брав участь у фіналі естафети 4х200 метрів, де з партнерами по збірній США Конором Двайєром, Францисом Хаасом і Районом Лохте завоював своє 21-е золото в кар'єрі. Американці подолали дистанцію за 7 хвилин 00,66 секунди, випередивши, зокрема, призерів з команд Великобританії та Японії.

Як повідомляв УНІАН, два дні тому Фелпс став 19-кратним олімпійським чемпіоном, вигравши золото в складі збірної США в естафеті 4х100 метрів. До Ігор-2016 в Ріо-де-Жанейро на рахунку американця було 18 золотих нагород.