Ріо-2016. Український плавець Оселедець посів останнє місце в попередньому запливі
20:52, 09 серпня 2016Ріо-2016
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Дмитро Оселедець невдало виступив у змаганнях з плавання.
Reuters
Українець Дмитро Оселедець на олімпійських змаганнях з плавання в Ріо-де-Жанейро не зміг подолати кваліфікацію в запливі на 200 метрів брасом.
Серед восьми спортменов в запливі він фінішував на восьмому місці з результатом 2:15.19. У загальному заліку у Оселедця 37-е місце серед 39-ти учасників.
Кращим на всіх п'яти запливах був росіянин Антон Чупков, його час - 2:07.93.
Як повідомляв УНІАН, у перший день Олімпіади Дар'я Степанюк також не змогла пройти кваліфікацію у плаванні. На дистанції 100 метрів батерфляєм вона посіла 16-е місце серед 34-х плавців.
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