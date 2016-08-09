Ріо-2016. Український плавець Оселедець посів останнє місце в попередньому запливі

Українець Дмитро Оселедець на олімпійських змаганнях з плавання в Ріо-де-Жанейро не зміг подолати кваліфікацію в запливі на 200 метрів брасом.

Серед восьми спортменов в запливі він фінішував на восьмому місці з результатом 2:15.19. У загальному заліку у Оселедця 37-е місце серед 39-ти учасників.

Кращим на всіх п'яти запливах був росіянин Антон Чупков, його час - 2:07.93.

Як повідомляв УНІАН, у перший день Олімпіади Дар'я Степанюк також не змогла пройти кваліфікацію у плаванні. На дистанції 100 метрів батерфляєм вона посіла 16-е місце серед 34-х плавців.