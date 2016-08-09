Ріо-2016. Костевич знову не вийшла до фіналу змагань зі стрільби та завершила виступ на Олімпіаді

Українка Олена Костевич не змогла пробитися до фіналу олімпійських змагань зі стрільби з пневматичного пістолета на 25 метрів.

На першому етапі кваліфікації вона вибила 292 очки і посіла попереднє восьме місце в загальному заліку. Однак на другій стадії, яка передбачала стрільбу на швидкість, Костевич набрала лише 283 очки.

Читайте такожРіо-2016: Українка Костевич провалила кваліфікацію змагань по стрільбіВ результаті, за підсумками кваліфікації українка зайняла 22-е місце і не змогла пробитися у фінал змагань.

Зазначимо, що на Олімпіаді-2012 у Лондоні Олена Костевич здобула бронзову медаль у цій же дисципліні. Ігри-2016 вона завершила без медалей та участі у фінальних стадіях змагань.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставляє найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.