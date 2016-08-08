Перша медаль України в Ріо: як нагороджували стрілка Куліша (відео)

Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

"Урочиста церемонія нагородження Сергія Куліша у стрільбі на 10 м. з пневматичної гвинтівки. Срібна медаль літніх Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро - знайшла свого героя!", - йдеться в повідомленні.

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"Кожен спортсмен має мрію потрапити на Олімпійські ігри, а в мене є і Олімпійська медаль. Це дуже багато для мене значить", - наголосив сам Сергій Куліш.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов також подякував олімпійцю за чудовий виступ.

Як повідомляв УНІАН, на Олімпійських іграх український спортсмен Куліш став володарем срібної медалі у стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Результат українця - 204,6 очка.

Володарем "золота" став італієць Ніколо Кампріані, який набрав 206,1 очка, "бронза" у росіянина.